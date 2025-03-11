İhracat geçen yıl 59 fasılda artış gösterdi

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla, yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

Bir önceki yıl toplam ihracat ise 255 milyar 627 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin ihracatı, ürünlerin sınıflandırıldığı 97 fasıla göre incelendiğinde, ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre 59 fasılda artarken, 38 fasılda azalış gösterdi.

İhracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.

İHRACATIN YÜKÜNÜ "KARA TAŞITLARI" ÇEKTİ

Geçen yıl ihracatın en çok artış gösterdiği fasıl, "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" faslı oldu. Söz konusu ürünlerin ihracatında, 1 milyar 610 milyon 712 bin dolarlık artış kaydedildi.

Motorlu kara taşıtları faslını, 1 milyar 323 milyon 990 bin dolarlık artışla "demir ve çelik" faslı takip etti.

İhracatın arttığı 59 faslın 54'ünde en az 1 milyon dolarlık artış görülürken, bunların 22'sinde bu artış 100 milyon doları aştı. 2 fasılda ise artış milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracatın bir önceki yıla göre en büyük düşüş gösterdiği fasıl, "örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı" oldu. Bu ürünlerin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre 652 milyon 531 bin dolar azalış gösterdi.