Kruvaziyer turizminde tüm zamanların rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şubat ayında kruvaziyer gemilerle Türkiye'ye gelen yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 509,3 artışla 29 bin 826'ya yükseldiğini belirterek, "Bu dönemde kruvaziyer turizmindeki en yüksek şubat ayı yolcu sayısına ulaştık." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı kruvaziyer yolcu istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu dönemde, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 artış gösterdiğini bildiren Uraloğlu, Şubat 2025'te Kuşadası Limanı'na 7 kruvaziyer gemiyle 10 bin 656 yolcu, İstanbul limanlarına 4 kruvaziyer gemiyle 9 bin 743 yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 484 yolcu ve Port Akdeniz Antalya Limanı'na bir kruvaziyer gemiyle 943 yolcu geldiğini aktardı.