Kruvaziyer turizminde tüm zamanların rekoru

Uraloğlu, Ocak 2025'te de ay rekoru kırıldığını anımsatarak, "Kruvaziyer turizminde şubat ayında yolcu hareketliliğinin geçen yıla göre yüzde 509,3 artışla 29 bin 826'ya yükseldi. Bu dönemde kruvaziyer turizmindeki en yüksek şubat ayı yolcu sayısına ulaştık. İki ay üst üste rekor kırmak, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde güçlü bir destinasyon haline geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL LİMANLARI EN FAZLA YOLCU VE GEMİNİN UĞRAK YAPTIĞI YER OLDU"

Yılın ilk iki ayında, Türk limanlarına toplam 39 kruvaziyer gemi ve 62 bin 512 yolcu geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul limanları ocak-şubat döneminde 24 bin 257 yolcu ve 12 kruvaziyer gemi ile en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı yer oldu. İstanbul limanlarını 8 gemi ve 16 bin 485 yolcuyla İzmir Alsancak Limanı, 8 gemi ve 11 bin 559 yolcuyla Kuşadası Limanı izledi."