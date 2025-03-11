Türkiye, karasal rüzgar enerjisi kapasite artışında Avrupa’da üçüncü oldu

AA muhabirinin, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan 2024'e ait verileri içeren "2025-2030 İstatistikler ve Görünüm Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisinde 16,4 gigavatlık kapasite artışı kayıtlara geçti.

Geçen yıl en yüksek karasal rüzgar kapasitesini sisteme dahil eden ülke 3,2 gigavat ile Almanya oldu. Almanya'yı 1,4 gigavatla Finlandiya, 1,3 gigavatla Türkiye, 1,1 gigavatla İspanya, 1 gigavat kapasite artışıyla Fransa takip etti.

Avrupa'da geçen yıl 16,4 gigavatlık yeni kapasite kurulumu gerçekleştirildi. Bunun 13,8 gigavatını karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) kapasite kurulumları bu dönemde 12,9 gigavata ulaştı, bunun yaklaşık yüzde 90'ı karasal rüzgar enerjisi santralleri oldu.

Rüzgar santrallerinden AB'nin elektrik üretimine 475 teravatsaatlik katkı sağlandı, bu miktar AB'nin toplam elektrik talebinin yüzde 19'una karşılık geldi.

Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl sonunda 285 gigavat olarak hesaplandı. Bunun 248 gigavatını karasal rüzgar santralleri, 37 gigavatını ise deniz üstü rüzgar santralleri oluşturdu.

Geçen yıl Avrupa'da inşa edilen yeni karasal rüzgar santrallerinin beklenen kapasite faktörü yüzde 30-45, denizdeki rüzgar santrallerinin kapasite faktörü ise yaklaşık yüzde 50 olarak hesaplandı.

RÜZGAR YATIRIMLARI HIZ KESMEYECEK

Avrupa'da 2025-2030 döneminde yaklaşık 186 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi projesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu dönemde Avrupa'daki yeni yatırımların yüzde 75'inin karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşması hedefleniyor.

Öte yandan, karasal rüzgar enerjisi türbin kapasitesi geçen yıl 4,6 megavat olurken, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin türbin kapasitesi ise ortalama 10,1 megavat olarak hesaplandı.

Türbin kurulumlarında Almanya 644 türbinle ilk sırada yer aldı, bunu 387 türbinle Fransa, 272 rüzgar türbini ile Türkiye takip etti.