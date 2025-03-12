Bergama’da zafer köylülerin

BERGAMA'DA etrafı zeytin ağaçları ile kaplı parselleri fabrika yapılaşmasına açılan beş binlik ve binlik imar planlar, Bergama köylülerinin açmış olduğu davalar sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. Parseller ise İzmir'in köklü ailelerinden Heris Ailesi'ne ait şirketindi.

ASKIYA ALINMIŞTI

İZMİR'İN Bergama ilçesi Çalıbahçe Mahallesi sınırlarında yer alan 23 bin 936 metrekare büyüklüğündeki 119 Ada 53, 54, 55, 56 ve 57 parselleri yapılaşmaya açan imar planları yargıdan döndü. Açılan davalar sonucunda 3 yıl önce askıya çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beş binlik planları ile Bergama Belediyesi'nin binlik planları iptal edildi.

Avukat Şehrazat Mercan ve Av. Serdar Sinan tarafından açılan davada mahkeme planların üst ölçekli planlara, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğuna karar verdi. Mahkemenin verdiği kararla ilgili Yeni Asır'a konuşan Avukat Serdar Sinan, "Bu kararla birlikte yoğun biçimde zeytincilik faaliyeti yürütülen bir bölgede sanayi yapılaşmasının şimdilik önüne geçildi" ifadelerini kullandı.