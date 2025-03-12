Emekli ikramiyeleri 24-28 Mart’ta hesaplarda

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak açıklanırken, gözler ikramiyenin hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan ikramiye düzenlemesini de içeren torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak ve 24-28 Mart'ta yatırılacak.

İLK ADIM YARIN ATILACAK

Emekliye bayram ikramiyesi önceki gün 4 bin TL olarak açıklandı. 16 milyon 677 bin 617 emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için ilk adım, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda atılacak. Torba teklif haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek. Emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak