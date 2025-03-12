Emlak Katılım 2024’ü güçlü bilançoyla tamamladı

Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Emlak Katılım, 2024 yıl sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar TL kaynak sağladı. Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü 228 milyar TL'ye ulaşırken net kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artarak 8,7 milyar TL'ye yükseldi. Verimli büyüme, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne önemli katkılar sağlayan Emlak Katılım, 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladı. Emlak Katılım 2024 yıl sonu itibarıyla; ülke ekonomisine 149 milyar TL finansman desteği sağladı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artışla 8,7 milyar TL net kâr elde ederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.