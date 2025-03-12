Kadın girişimciden bal gibi hikaye: ‘Bitti’ dediğimde devlet ‘başlangıcım’ oldu

Cumhurbaşkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlarla Yükselen Türkiye" temalı iftar programına katılan Derya Demircan, girişimcilik hikayesini Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Demircan'a "Ben bal göremedim hani benim balım" diyerek espri yaptı.

İstanbul'daki tekstil işini bırakıp, "Köyüne Dön Projesi" kapsamında devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üreten Derya Demircan'ın, 40 kovanla başladığı arıcılık serüvenini 250 kovana çıkartarak tüm kadınlara ilham oldu.

ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZDİ

İki çocuk annesi Demircan, arıcılık konusuna merak sardı. Uzun süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler alan genç girişimci, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına girdi.

Siirt'te Pervari, Bitlis'te Hizan, Artvin'de Macahel, Karadeniz'de Anzer, Çanakkale'de Kazdağları'nı karış karış gezen ve gittiği bölgelerden numune toplayan genç kadın, topladığı balları analize gönderdi.

Analiz sonuçlarında Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kazdağları'ndan çıktığını gören Demircan, çiftliğini Kazdağları eteklerinde bulunan Bayramiç'e kurdu.

250 KOVANA ULAŞTI

DEMİRCAN, "Kazdağları eteklerindeki çiftliğimizi satın alıp 2018 yılında Tarım Bakanlığı'mızın hazırladığı "Köyüne Dön" projesi'ne başvurduk. Bakanlığın projesi sayesinde doğada yaşama hayalimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştım. 40 kovanla başladığım işte şu an 250 kovana ulaştım. "Bittim" dediğim yerde devletim "başlangıcım" oldu. Bana bu fırsatı sundu ve küçük bir maceradan gurur duyulacak bir başarı hikayesi doğdu.

Bu hikayeyi yazmama vesile olan devletime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şimdi İtalya Almanya ve Sudi Arabistan ve Dubai'ye ihracat yapıyorum. Kadının içinde bulunmadığı hiçbir sosyo-kültürel hareket bugüne kadar başarılı olamadı. O yüzden kadın varsa demokrasi var, kadın varsa gelecek var, kadın varsa üretim var" dedi.