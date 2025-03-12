KASKSIZ SÜRÜCÜYE CEZA ARTIYOR

Mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü hem de varsa yolcuya (artçıya) olmak üzere 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3000 TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9000 TL olacak.

AKROBASİ VE YARIŞ

Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.