Rekabet Kurumu’ndan inşaat firmasına ceza

Rekabet Kurumu, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ'ye uzlaşma sonucunda 64 milyon 812 bin 992 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirketin, yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin ürün sunacağı bölge, yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmak ve bayilerine rekabet yasağıyla tek elden alım yükümlülüğü getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın uzlaşma ve taahhütle tamamlandığı aktarıldı. Kurum, şirkete ceza kestiğini açıkladı.