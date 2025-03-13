Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası 3,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, "97 milyon insanımızı yüksek hızlı trenle biz taşıdık. Şimdi Ankara'yı inşallah İzmir'e bağlamış olacağız yüksek hızlı trenle. 14 saat süren seyahatimiz sadece 3,5 saate indirmiş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da birçok hizmet yapıldığını belirterek, "Ankara'yı inşallah İzmir'e bağlamış olacağız yüksek hızlı trenle. 14 saat süren seyahatimiz sadece 3,5 saate indirmiş olacağız. Yine iletişim anlamında birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum daha talepler var. Onları biz il teşkilatımızla beraber organize ediyoruz" ifadelerini kullandı.