Elektrikli araçlarda yeni kredi düzenlemesi

Otomotiv dünyasının geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller her geçen gün daha da popülerleşmeye devam ediyor.

48 AY VADE İMKANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araçlar için önemli bir adım attı. BDDK, elektrikli araç satın alırken kullanılan kredi tutarlarında düzenlemeye gittiğini duyurdu. Yapılan düzenlemeye göre satış bedeli 2,5 milyon TL ve altında olan elektrikli araç alımlarında kullanılan kredilerin vade sınırı 48 aya çıkarıldı. 48 ay vade sınırı daha önce satın alma bedeli 1,6 milyon ve altında olan elektrikli araçlar için kullanılıyordu. 2,5 milyon TL ila 5 milyon TL arasında satış bedeline sahip olan elektrikli araçlar için kullanılacak olan kredi vade sınırı ise 36 ay olarak belirlendi. 5 milyon TL ila 6,5 milyon TL arasında satış bedeline sahip olan modeller için ise kredi vade sınırı 24 ay olacak. 6,5 milyon TL ila 7,5 milyon TL arasında satış bedeli olan elektrikli araçlar için 12 ay vade sınırı uygulanacak.

SINIR YÜZDE 70 OLARAK BELİRLENDİ

Kredi oran sınırlarında da değişiklikler yaşandı. 2,5 milyon TL ve altında satış bedeline sahip elektrikli araçların satın alınması için kullanılabilecek kredi oranı sınırı yüzde 70 olarak belirlendi. Kredi oranı sınırı 2,5 milyon TL ila 5 milyon TL arası için yüzde 50, milyon TL ila 6,5 milyon TL arası için yüzde 30 ve 6,5 milyon TL ila 7,5 milyon TL arası için ise yüzde 20 olarak uygulanacak. Satış bedeli 7,5 milyon TL'nin üzerinde olan modeller için ise kredi kullanılamayacak.