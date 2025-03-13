Güler Sabancı’dan genç kadınlara destek ziyareti

SABANCI Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin İzmir'de yereldeki uygulama paydaşı Meslek Fabrikası'nı ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen proje, Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan 18-29 yaş arası genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmeyi amaçlarken, bu taleplerin karşılanması için mekanizmalar oluşturuyor. Projenin İzmir'de yereldeki uygulama paydaşı Meslek Fabrikası tarafından 18-29 yaş arası NEET genç kadınların mesleki yetkinliklerinin artırılarak istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla barista, protez tırnak, veri girişi, otomotiv ve oksijen kaynakçılığı branşlarında eğitimler düzenlendi.Meslek Fabrikası'nı ziyaret eden Güler Sabancı'ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve UNDP İzmir Koordinatörü Güvenç Küçüktok da eşlik etti.