“İş’te Kadın Güçlü Kadın” toplantısı

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİ- KAD), İZİKAD-UN Women Özel Sektörde WEPs Buluşmaları Projesi kapsamında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) projenin üçüncü buluşmasını gerçekleştirdi. İZİ- KAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, 2008 yılından bu yana "İş'te Kadın Güçlü Kadın" mottosuyla, her biri alanında uzman, sektörlerinde lider kuruluşları yöneten, toplumsal duyarlılığı yüksek, rol model iş kadınlarını bünyesinde toplayan İzmir İş Kadınları Derneği olarak, iş dünyasına katkılarına yeni bir boyut eklemek üzere yola çıktıklarını söyledi.