Altın fiyatları 14 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?

AB'yi dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.



Ayrıca Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda, tarife planlarına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağının sinyalini verdi.



Analistler, ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikalarındaki yaklaşımının belirsizlikleri artırdığını, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını ve yatırımcıları temkinli olmaya sevk ederek güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.



