Fıstık üretiminde geçen yıl en yüksek rakama ulaşıldı

Çiftçisine sağladığı yüksek ekonomik getirisinden dolayı üreticiler tarafından rağbet gören fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 kentinde üretiliyor.

Çerez olarak tüketilen, tatlılardan yemeklere kadar hemen hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan fıstık, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da ilgi görüyor.

Fıstık üretiminde yıllara göre farklılıklar oluşsa da artan ağaç miktarı üretim miktarlarını da olumlu etkiledi.

Türkiye'de 2004 yılında 30 bin ton, 2006 yılında 110 bin ton, 2012 yılında 150 bin ton, 2016 yılında 170 bin ton, 2018 yılında 240 bin ton, 2020 yılında 296 bin 376 ton, 2023 yılında 176 bin ton fıstık üretimi gerçekleştirildi. 2024 yılında ise fıstık üretimi bir önceki yılın üretim rakamını yüzde 117,6 aşarak 383 bin ton oldu; böylece fıstık üretiminde en yüksek rakama ulaşıldı.