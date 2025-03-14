SGK’dan fırsatçılara rekor ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon TL'den fazla ceza uyguladık. Usulsüz uygulamalara geçit yok" dedi. Toplamda 250 denetim yapılırken, 1231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı. Denetimler sonucu 88 hastane, 6 tıp merkezi, 1121 eczane ve 16 diğer sağlık tesisine 988 milyon TL ceza kesildi. 19 sağlık hizmet sunucusunun ödemeleri durduruldu.

SAHTE SİGORTALILAR

SGK'nın 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortasına iptal etti. Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesti. İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.

BOŞANMALARA GÖZALTI

SGK, 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yaptı. Bu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığını tespit eden SGK, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatırken, ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adımları attı.