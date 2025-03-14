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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 900 personel alacak! İşte başvuru şartları...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KPSS puanı ile 900 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 19 Mart tarihinde başlayacak başvurular için son başvuru tarihi 28 Mart olarak paylaşıldı. Peki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi branşlarda personel alımı yapacak? Sözleşmeli personel alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 900 personel alacak! İşte başvuru şartları...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımının şartları ve başvuruların nereden nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımına ilişkin detaylar...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 900 personel alacak! İşte başvuru şartları...

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde
sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.
4) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur.
5) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelden, bu ilanda belirtilen ve kendi kadrolarıyla aynı ya da eşdeğer pozisyonlara başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 900 personel alacak! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvurular, 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

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