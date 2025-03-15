Annenin izni artıyor

2025 yılının aile yılı ilan edilmesinden sonra kadınlara ve annelere yönelik düzenlemeler de ardı ardına geliyor. Evlilik desteğinin ardından annelerin doğum paraları da artırılıyor. TBMM'de görüşülen torba yasaya göre anneler 1 Ocak 2025 sonrası doğumlarında birinci çocuk için 5 bin lira ikinci çocuk için 60 ay ayda 1.500 TL sonraki çocuklar için ise 60 ay ayda 5 bin TL para alacak.

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK

Maddi desteklerin yanında annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak tedbirler de alınıyor. Uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma gibi yeni modeller de devreye girecek. Bütün bunların yanında annelerin doğum izinlerinin de artırılması gündeme geldi.

