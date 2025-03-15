Bakanlık harekete geçti! Hayvansal içerikli ürünlerde şeffaflık artacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle dana, koyun ya da domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesi gerekecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça konuya ilişkin "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandı.
Taslakla hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerin, hangisinden elde edildiği konusunda tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle tüketicilere ürün içeriği hakkında daha fazla bilgi sunulması hedefleniyor.