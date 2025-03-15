Bakanlık harekete geçti! Hayvansal içerikli ürünlerde şeffaflık artacak

Ayrıca, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.



Hazırlanan taslağa göre, hayvansal parça içeren tüketici ürünlerinin etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine dair bilgilendirmenin yer alması zorunlu olacak. Bu bilgilendirme, Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde yapılacak.



Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulacak. Böylece örneğin, dana, domuz ya da koyun derisinden üretilen eşyalar hakkında tüketici bilgi sahibi olacak.



Bilgilendirme, satın alma işleminden önce kolayca görülebilecek ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde gerçekleştirilecek.



Düzenleme, hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarını kapsayacak.