Otomotiv ihracatı yılın ilk 2 ayında 5,9 milyar dolar oldu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), şubat ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay toplam otomotiv üretimi 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 141 bin 486 olarak gerçekleşirken traktör üretimiyle toplam üretim 224 bin 348 adedi buldu.

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 13 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düştü. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 oldu.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 26, otobüs-midibüs grubunda yüzde 56, traktörde ise yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 158 bin 168 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 gerilerken ticari araç ihracatı yüzde 1 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 48 azalışla bin 652 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv sanayisinin ihracatı şubatta yüzde 16 payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Yılın ilk 2 ayında toplam otomotiv ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 5,9 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 gerilemeyle 5,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 2 arttı.

OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI GERİLEDİ

Yılın ilk 2 ayında toplam pazar 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 daralarak 164 bin 324 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 10 daralarak 131 bin 965 adet oldu.

Pazar, ticari araçların toplamında yüzde 31, ağır ticaride yüzde 35 ve hafif ticaride yüzde 30 daraldı.

Geçen ay otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.