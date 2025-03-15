Teksas-Türkiye İş Forumu gerçekleştirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Teksas-Türkiye İş Forumunu düzenledi. Forum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Greater Houston Partnership (GHP) İcra Kurulu Başkanı Steve Kean, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktörü Thomas Hardy'nin katılımlarıyla GHP ev sahipliğinde ve American Turkish Business Roundtable işbirliğiyle Houston'da yapıldı.

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

TAİK bünyesinde yer alan Teksas Komitesi ile yeni karşı kanat kuruluşu GHP arasında ticari ve ekonomik işbirliklerini geliştirmek amacıyla TAİK Başkanı Özyeğin ve GHP İcra Kurulu Başkanı Kean tarafından bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Açıklamada forumdaki konuşmasına yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye ve ABD arasındaki enerji işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye ve ABD, enerji alanında stratejik işbirliğini güçlendirme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle LNG ticaretimizdeki artış, yenilenebilir enerji yatırımları ve teknoloji odaklı projeler, iki ülke arasındaki ortaklığı yeni bir seviyeye taşımaktadır. Türkiye olarak, enerji dönüşümünü hızlandırırken küresel işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.