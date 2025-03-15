YEKA-GES 2024’te imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2024) yarışmaları kapsamında, 6 ayrı alanda toplam 800 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeleri imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmalar sonucunda 100 milyon 755 bin dolar katkı payı sağlandı. YEKA RES-2024 yarışmaları sözleşmelerinin ardından, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen YEKA GES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde imzalandı.

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Sözleşmelerin imzalanmasıyla firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başladı. Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Demircan, YEKA projelerinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Hepimiz için yeni bir süreç başlıyor. Sürecin hızlandırılması adına Bakanlığımız üzerine düşeni yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.