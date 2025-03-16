Bayraktar: Türkiye enerji ihraç edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz üretimi konusunda ABD'de yapılan anlaşmayla Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönemin başladığını bildirdi. Bayraktar, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) ve TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile ortak girişim anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HEDEF İHRACAT

Söz konusu anlaşma ve devamında yapılacak çalışmalarla önce Diyarbakır'da daha sonra Trakya'da Türkiye'nin enerjide tam bağımsız kılınacağına işaret eden Bayraktar, "AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefi Türkiye'yi her alanda büyük ve güçlü kılmak. Ekonomide, savunmada, enerjide Türkiye'yi bağımsız, bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Buna 'Türkiye Yüzyılı' adını verdik" ifadelerini kullandı. Bayraktar, "Bunu yaptığımız içindir ki AK Parti 23 yıldır iktidarda ve inşallah bundan sonra da milletimizin teveccühünü kazanarak iktidarda olmaya devam edecek. Enerjide ezber bozmaya başladık. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü kimsenin gidilemez dediği Gabar'da üretmeye başladık. Burada günde 78 bin varillik üretime ulaştık. Gabar'dan elde ettiğimiz gelirlerle elektrik faturalarınızın, doğal gaz faturalarınızın yüzde 60'ını devlet ödeyebilir hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, Karadeniz'deki SakaryaGaz Sahası'nda üretilen doğal gaz ile üç milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Üretimimiz artıyor. Artmaya da devam edecek. Diyarbakır bölgesinde daha sonra Trakya'da Türkiye'yi inşallah Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsız kılacağız. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Türkiye'yi enerjide net ihracatçı bir ülke yapacağız."