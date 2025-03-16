Otomotiv satışı yılın ilk 2 ayında 5,9 milyar dolar oldu

Türkiye'nin otomotiv üretimi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adede geriledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), şubat ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ay toplam otomotiv üretimi 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 141 bin 486 olarak gerçekleşirken traktör üretimiyle toplam üretim 224 bin 348 adedi buldu. Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 13 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düştü. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 26, otobüs-midibüs grubunda yüzde 56, traktörde ise yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 158 bin 168 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 gerilerken ticari araç ihracatı yüzde 1 arttı.