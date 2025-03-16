Tüketiciyi mağdur edenlere ceza yağdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Mart Tüketici Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tüketicilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için yoğun bir mücadele yürüttüklerini anlattı. Bolat, tüketici hakem heyetleri tarafından 2024 yılında 7,01 milyar TL tutarında 762 bin 100 uyuşmazlığın, 2025'te ise 1,6 milyar TL tutarında 134 bin 396 uyuşmazlığın karar bağlandığını açıkladı. 2024'te Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile 422 bin 784 çağrı, 2025'te ise 75 bin 675 çağrı yanıtlandığını anlatan Bolat, "Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalar hakkında 2024'te yaklaşık 278 milyon TL, 2025'te ise yaklaşık 59,6 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir" dedi.

290 BİN FİRMAYA DENETLEME

Bolat, tüketicilerin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, maket üzerinden ön ödemeli konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konuları da denetlediklerini ifade etti. Bolat, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin yapılan denetimler kapsamında tespit edilen aykırılıklara 2024'te 3,7 milyar TL'nin üzerinde; 2025'te ise yaklaşık 71,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Fiyat etiketi ile tarife ve fiyat listelerine ilişkin yapılan denetimler kapsamında 2024'te yaklaşık 290 bin firma denetlediğini anlatan Bolat, "Aykırılık tespit edilen yaklaşık 90 bin firma hakkında 401 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 2025'te ise 62 binin üzerinde firma denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 16 binin üzerinde firma hakkında 161,7 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır" dedi. Bolat, kırtasiye, oyuncak, ayakkabı, tekstil, deterjan, hava aromatize edici ürün, çocuk bakım ürünü, takı, bisiklet gibi ürünlere ilişkin yapılan denetimlerde ise 2024'te 45 milyon TL'nin üzerinde, 2025 yılında ise 7,9 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandığını belirtti.