Ege’de bayram sevinci

u yıl yeni bir rekor hedefleyen turizm sektörü, normalde 15 Nisan'da açılan sezona; 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili, nisan ayı boyunca süren Paskalya ve mayıs ayının ilk haftasındaki Rusların Zafer Bayramı ile başlangıç yapacak. Bu yıl 21 Mart'taki Nevruz Bayramı'nın hemen ardından 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı ile 28 Mart- 7 Nisan tarihleri arasındaki okulların 2'nci ara tatili sezon açılışını erkene çekti. Ramazan Bayramı ve ara tatilin hemen ardından da Paskalya Bayramı tatili başlayacak.