Hazine faldan 1,8 milyar vergi çıkardı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, özellikle sosyal medyada fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet verip gelir elde edenlerin artması üzerine harekete geçti. Buna göre yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili "Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli" dedi.