İzmir’in teknopark değeri 137,5 milyon dolar

Gayrisafi yurt içi hasıla bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük ili İzmir'de kurulu Bilişim Vadisi İzmir, Teknopark İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Ege Teknopark, İzmir Bilimpark ve Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde yenilikçi, özgün ve faydalı teknolojiler alanında çalışmalar yapılıyor.

Bilişim, yazılım, tarım, sağlık, telekomünikasyon gibi her sektörden şirketler, fikirlerin ürüne dönüşümü ve pazarlanması için faaliyetler yürütüyor. Bu merkezlerde 6 binin üzerinde Ar-Ge personeli görev yapıyor. En eskisi 2004 yılında kurulan merkezlerde bugüne kadar 767 proje tamamlandı, binden fazla proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Girişimcilere fiziksel altyapı, Ar-Ge ve inovasyon, hukuk, finans, mentörlük, globalleşme gibi pek çok alanda destek sunuluyor.

2 BİNE YAKIN PROJE

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir'in bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik kenti olma hedefinin bulunduğunu söyledi. Bilişim Vadisi İzmir ve İYTE bünyesindeki Teknopark İzmir'de başarılı girişimcilik hikayelerine imza atıldığını ifade eden Baran, "Teknopark İzmir, 137,5 milyon dolar yüksek teknoloji ihracatı yapan teknoparka dönüşmüştür. Yürüttüğü Ar-Ge ve Ür-Ge projesiyle, 2 bine yakın tam zamanlı Ar-Ge personeliyle, 250'ye yakın şirketiyle de başarılarına her geçen sene daha büyük başarı katmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Baran, Bilişim Vadisi İzmir'in de kente ivme kazandırdığını belirterek, "Şu an 50 yüksek teknoloji şirketinde 1000'in üzerinde istihdamla ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına çok önemli katkılar sunulmaktadır" dedi.İzmir'in yüksek teknolojinin dünyadaki merkezlerinden, bilimin ve teknolojinin, inovasyon ve girişimciliğin üslerinden biri olmak zorunda olduğunu vurgulayan Baran, şöyle konuştu: "İzmir'de şu anda 9 üniversitemiz, 20 bin akademisyenimiz ve 170 binin üzerinde öğrencimiz var. İzmir bir bütün olarak aslında bir inovasyon ve girişimcilik başkenti olma noktasında tüm paydaşlarıyla, devletimizin, kamunun tüm kurumlarıyla bu sürece odaklanmış durumda."