Kendi işinin patronu oldu

İZMİR'İN Alsancak semtindeki temizlik şirketinde çok katlı binaların dağcılar tarafından dış cepheden cama, sepetli vinç yardımı ile fabrika bacasından ve silolarına kadar temizlenmesinde rol oynayan Tesan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Kapan, temizlik sektörüne nasıl adım attığını Yeni Asır'a anlattı. Küçük yaşta çalışmaya başladığı işte patron olmayın başaran Kapan temizlik alanında kuruldukları günden bu yana müşteri memnuniyetini temel değer olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Mardin'de dünyaya gelen Kapan, ağabeyinin de temizlik işi ile uğraşması nedeni ile küçük yaşlarda temizlik sektörüne adım attı. 14 yaşında Lübnan'a giderek ağabeyinin Lübnan'daki temizlik şirketinde çalışan Kapan, burada birçok banka ve mağaza gibi işyerlerinin cam temizliğini üstlenerek geçimini sağladı. Aynı zamanda temizlik sektöründeki incelikleri de öğrenen Kapan'ın aklında hep kendi işini kurma hayali vardı. 18 yaşındayken büyük bir cesaretle kendi işini kurma kararı alan Kapan, firmasını hayata geçirdi. Bu sırada vatani görevini yapmak için işlerini ağabeyine emanet eden Kapan, asker dönüşünde de kendi vizyonu ile hareket etmeye karar vererek ağabeyi ile yollarını ayırdı.

Kapan, kurduğu şirketle büyük binaların lekelenen dış cepheleri ve kirlenen camlarından, vinçler yardımı ile fabrikaların baca, silo temizliği, bakım, onarım tadilat, boya ve aydınlatma sistemleri gibi temizliğin birçok alanında 35 yılı aşkın süredir İzmir'de hizmet verdiklerini aktardı.