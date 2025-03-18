Emeklilere promosyon müjdesi

Emekli maaşlarını taşıyarak bankalar tarafından verilen promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler, güncel Mart ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Maaş aralığına göre yapılan promosyon ödemeleri farklılık gösterirken Mart ayında bazı bankalar promosyon tutarlarında güncelleme yaptı. Emekli banka promosyonları 20 bin liraya kadar ulaşırken başvurular ise şubeler, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Mart ayında güncellenen emekli promosyonları listelendi.

ÜST LİMİTLER YÜKSELECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşmaları gündemde. Hali hazırda özel ve kamu bankaları, 8.000 TL'den 27.000 TL'ye kadar değişen promosyonlar sunuyor. Bankalar arasında rekabet kızışırken, emeklilere daha avantajlı fırsatlar sunulması bekleniyor. İşte güncel emekli banka promosyonları...