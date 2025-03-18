  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Emeklilere promosyon müjdesi

Emeklilere promosyon müjdesi

Emekliler için banka promosyonlarında önemli değişiklikler kapıda. Taban promosyon rakamlarının yükseltilmesi ve üst limitlerin daha da artırılması bekleniyor. İşte emeklileri bekleyen diğer 3 gelişme...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Emeklilere promosyon müjdesi

Emekli maaşlarını taşıyarak bankalar tarafından verilen promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler, güncel Mart ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Maaş aralığına göre yapılan promosyon ödemeleri farklılık gösterirken Mart ayında bazı bankalar promosyon tutarlarında güncelleme yaptı. Emekli banka promosyonları 20 bin liraya kadar ulaşırken başvurular ise şubeler, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Mart ayında güncellenen emekli promosyonları listelendi.

ÜST LİMİTLER YÜKSELECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşmaları gündemde. Hali hazırda özel ve kamu bankaları, 8.000 TL'den 27.000 TL'ye kadar değişen promosyonlar sunuyor. Bankalar arasında rekabet kızışırken, emeklilere daha avantajlı fırsatlar sunulması bekleniyor. İşte güncel emekli banka promosyonları...

Emeklilere promosyon müjdesi

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA