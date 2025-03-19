Altın işlemlerinde vergi alınacak

Bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen altın alım satım işlemleri, döviz alım satım işlemi (kambiyo işlemi) olarak kabul edilecek ve bu işlemlere binde 2 oranında (yüzde 0,2) Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak.

BİR REKOR DAHA

Bankadan yapılan altın işlemlerinde ek vergi alınmaya başlandı. Karar Resmi Gazete'nin 14 Mart tarihli sayısında yayınlanırken, 17 Mart itibarıyla da resmen uygulanmaya başladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin tırmanması altın fiyatlarında yeni bir rekorun kırılmasına neden oldu. Altının ons fiyatı 3 bin 15 doları, gram altın fiyatı ise 3 bin 552 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü. Spot altın bu artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.