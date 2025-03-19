Son dakika: Altın, dolar, euro ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik sonrası Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki hareketlilik sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, gereken adımların atıldığını söyledi. Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla sürdüğünün de altını çizdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.