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Haberler Ekonomi Son dakika: Altın, dolar, euro ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik sonrası Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

Son dakika: Altın, dolar, euro ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik sonrası Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolar, altın, euro ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik sonrası ilk açıklamayı yaptı. Bakan Şimşek, gereken tüm hamlelerin yapıldığını vurgularken, "Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki hareketlilik sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, gereken adımların atıldığını söyledi. Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla sürdüğünün de altını çizdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bu sabah döviz kurları ve altın fiyatlarında sert hareketlilikler yaşandı. Borsa İstanbul'da da düşüş gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan oynaklık sonrası Bakan Şimşek, panik yapılmaması gerektiğini belirterek bir açıklama yaptı.

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