Bakan Şimşek’ten piyasalara güvence

Dün sabah siyasi gelişmeler nedeniyle Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.87'lik düşüşle 10.060 puana geriledi. Bunun üzerine devre kesici uygulandı ve 10.30'a kadar işlemlere ara verildi. İşlemlere yeniden başlanmasıyla BIST 100 10.200 puanın üzerine tırmandı. Dün sabah saatlerinde dolar/ TL 41, Euro/TL ise 45'in üzerine çıkarak rekor kırdı. Gram altın da 4000 liranın üzerini test etti.

'REZERVLER GÜÇLÜ'

Kurlarda bu yeni zirveleri öğlene doğru bir düşüş takip etti. Dolar 40 lira, Euro ise 43 liranın altına geriledi. Bakan Şimşek bu gelişmelerin üzerine paylaştığı mesajında "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, çok fazla spekülasyon olacağını düşünmediğini ifade ederek, "Bu durum piyasaların ani bir tepkisi. Daha sonra rasyonel bir duruş geleceğini düşünüyorum. Rezervler oldukça güçlü durumda. Merkez Bankası gerekli müdahaleleri yapıyordur ve yapacaktır. Özellikle döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasını bekliyorum. Gerçekçi veriler ortaya çıktıkça rezervlerin güçlü, TL'deki değerlenme süreci ve bunu destekleyen parametrelerin halen geçerli olduğu bir ortamda çok fazla oynaklık olacağı kanısında değilim. Borsa bugünkü haberlerden önce yükselişteydi. Bugün biraz düşüş yaşandı. Borsanın kendini toparlayacağını düşünüyorum" dedi.

'TL GİDEREK DEĞERLENİYOR'

Uygulanan ekonomik programa ve enflasyonla mücadelede atılan adımlara dikkat çeken Develi, "Bunun en önemli bileşimlerinden bir tanesi altını çizerek söylüyorum TL'nin değerini koruması ve TL'nin bu noktadaki oynaklığı azaltılması ki, geçtiğimiz süreçte özellikle enflasyonla beraber okuduğumuz zaman değerlenen bir TL ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla TL'nin güçlü kalmasını sağlayacak parametreler halen devam ediyor. Rezervi güçlü bir Merkez Bankamız var. Burada piyasalarda rasyonel aklın ilerleyen saatlerde geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'POZİSYONUNUZU KORUYUN'

ANİ oynaklıklarda yatırımcılara pozisyonlarını koruma tavsiyesinde bulunan Develi, "Dolar ve Euro rekor ani yükselse de tekrardan düzeltme geldi. Burada paniğe kapılmadan, ani kararlar vermeden pozisyonu koruyarak süreç takip edilmeli" şeklinde konuştu.