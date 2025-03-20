Bina inşaat endeksi tarihi zirvede

BİNA inşaat endeksi ocakta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, sektör temsilcileri artan talep ve faiz indirim sinyallerinin ardından üreticilerin arz için harekete geçtiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) istatistiklerine göre, inşaat üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, son 9 ayın en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu veriyi oluşturan iki ana endeks arasında yer alan bina üretimindeki artışa işaret eden bina üretim endeksi ise ocakta rekor kırdı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bina inşaatı endeksi ocakta 152,1 puana yükselirken, verinin açıklanmaya başlandığı Ocak 2017'den bu yana en yüksek rakam görülmüş oldu.