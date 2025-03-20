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Haberler Ekonomi İstanbul-Çanakkale arası 2 saate iniyor

İstanbul-Çanakkale arası 2 saate iniyor

Giriş Tarihi: Gazete

İstanbul-Çanakkale arası 2 saate iniyor

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 110. yılı kapsamında düzenlenen törenle, Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi'nin temeli atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Bakan Uraloğlu, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında hizmete giren Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkeye kazandırdığı faydalara dikkat çekti.

İstanbul-Çanakkale arası 2 saate iniyor

Açıldığı günden bu yana köprüden yaklaşık 7 milyon aracın geçtiğini belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projeleri kazandırdık. Bugün de yeni bir adım atarak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz" dedi. Proje tamamlandığında İstanbul ile Çanakkale arasındaki mesafe 280 kilometreye düşecek ve yolculuk süresi 2 saate inecek.

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