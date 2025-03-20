Salepçioğlu Hanı yeniden ihalede

İZMİR'İN tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan ve daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi iptal edilen Salepçioğlu İş Hanı, fiyat değişikliğine gidilerek tekrar ihaleye çıkarıldı. Konak ilçesindeki 5 bin 312 metrekarelik alana sahip Salepçioğlu Han'ı için harekete geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü, mevcut yapının güçlendirme projesi hazırlanarak inşaat yaptırılmak üzere yapım veya onarım karşılığı kiralama modeliyle ihaleye çıkacak.

PROJEYE RAKAM AYARI

İhale sorunu kooperatifleşme ile çözülecek. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1972 yılında yapımı tamamlanan iş hanında 169 esnaf ve 600'e yakın çalışan bulunurken, söz konusu ihale esnafın tepkisine neden olmuştu. Proje için muhammen bedel olarak 211 milyon 194 bin 435 TL belirleyen Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihalenin 30 Nisan Çarşamba günü saat 14:30'de gerçekleştirileceğini duyurdu.