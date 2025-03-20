SON DAKİKA: Altın fiyatları yine yükselişte! Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? İşte günün altın fiyatları

Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne oldu? Dünden beri piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası sabahın erken saatlerinden itibaren altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yoğun şekilde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne oldu? İşte 20 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI HAREKETLİ
Altın fiyatları güne yine hareketli başladı. Yukarı yönlü hareket görülen altın 09.05 itibarıyla gram olarak 3 bin 719 TL 50 kuruştan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın fiyatları vatandaşların en merak ettiği çeşit olarak dikkat çekiyor. 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusu Google üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın 09.05 itibarıyla 3 bin 719 TL 50 kuruş.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın gibi çeyrek altın fiyatı da yoğun şekilde aranıyor. Çeyrek altın 6 bin 137 TL'den işlem görüyor. Bozdururken ise 6 bin 24 TL'den işlem gerçekleştiriliyor.
ONS ALTIN FİYATI
Ons Altın 0,07 oranında değer kaybetti. Ons Altın 3 bin 46 TL olarak görülüyor.
ALTIN FİYATLARI 20 MART 2025
Yarım altın alış: 12.064 TL satış: 12.306 TL
Tam altın alış: 24.053 TL satış: 24.511 TL
Cumhuriyet altını alış: 24.446 TL satış: 24.815 TL