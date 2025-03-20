SON DAKİKA: Altın fiyatları yine yükselişte! Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? İşte günün altın fiyatları

Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne oldu? Dünden beri piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası sabahın erken saatlerinden itibaren altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yoğun şekilde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne oldu? İşte 20 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI HAREKETLİ Altın fiyatları güne yine hareketli başladı. Yukarı yönlü hareket görülen altın 09.05 itibarıyla gram olarak 3 bin 719 TL 50 kuruştan işlem görüyor.