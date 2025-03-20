  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması: Oynaklığın önlenebilmesi için...

SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması: Oynaklığın önlenebilmesi için...

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Oynaklığın engellenmesi için vadeli döviz satımı yapılacak" denildi.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan döviz kuru açıklaması: Oynaklığın önlenebilmesi için...

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu sonrasında piyasalarda yaşanan hareketliliğe ekonomi yönetimi müdahale etmeye başladı. Ani hareketliliklere karşı harekete geçen Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA