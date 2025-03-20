SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan döviz kuru açıklaması: Oynaklığın önlenebilmesi için...

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu sonrasında piyasalarda yaşanan hareketliliğe ekonomi yönetimi müdahale etmeye başladı. Ani hareketliliklere karşı harekete geçen Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.
MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI
Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.