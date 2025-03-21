İşsizlik son 12 yılın en düşük seviyesine indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti. Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu. Buna göre, geçen yıl işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye, istihdam oranı da 1,2 puan artışla yüzde 49,5'e çıktı. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

OVP HEDEFLERİ AŞILDI

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 olarak kayıtlara geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP (Orta Vadeli Program) hedefleri doğrultusunda işsizlik oranında gerilemenin devam ettiğini belirterek, "Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 9,3'ün altında ve son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk" ifadelerini kullandı. İstihdam sayısının ise aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldiğini aktaran Işıkhan, "Tarihin en yüksek İstihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuyla ilgili "Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir. Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.