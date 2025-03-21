Merkez Bankası’ndan ‘denge’ hamlesi

GEÇTİĞİMİZ gün İstanbul'da yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında dün borsa güne sakin bir seyirle başladı. Dolar 38 liradan, Euro 41,70 seviyesinden gram altın ise 3700 liradan işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını açıkladı. Açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, politika faizini yüzde 42,5'te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu.