1 Nisan’dan itibaren destekleme tutarı faturalarda yer alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Nisan tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği tutarının da yer almasını kararlaştırdı. Enerji Bakanlığı'nın talimatıyla elektrik faturalarında düzenleme yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. O çalışmalarda sona gelindi ve takvim oluşturuldu. 1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da yer alacak. Faturada hem gerçek maliyet hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise; ödenmesi gereken tutar yazılacak.

650 TL'Sİ KARŞILANIYOR

Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor. Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor. Yani elektrikte bir konuta 400 TL fatura geliyorsa aslında bu faturanın gerçek maliyeti 1000 TL ve bunun 600 TL'sini devlet karşılıyor. Aynı şekilde doğalgazda ise bir haneye 350 TL fatura geliyorsa bunun gerçek maliyeti 1000 TL olmasına rağmen bunun 650 TL'sini yine devlet karşılıyor.