2025’te sezon erken başlıyor! Turizme bayram dopingi

Bu yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatiliyle birleşti. Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar ve 1 Nisan 2025 Salı günleri arasında kutlanacak. Bu şartlarda turizm sezonu 2025'te her zamankinden daha erken başlayacak. Hem rezervasyon doluluğu hem de sezonun erkene alınması turizmciye doping etkisi yaşatacak.

120 MİLYARLIK HAREKET

Bayram tatilinde yaklaşık 20 milyon kişinin yollara düşmesi bekleniyor. Bayram tatili döneminde turizm sektöründe ulaştırma, konaklama ve yeme-içme de dahil turizm sektöründe toplam 120 milyar liralık bir ekonominin oluşması bekleniyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramın ara tatille birleşmesinin turizm sektörüne doping etkisi yaptığını açıkladı.

İSTATİSTİKLER YAYINLANDI

Bağlıkaya, "Memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere seyahatlerin 20 milyonun üstüne çıkmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10'luk bölümünün yurt içi ve yurt dışına yönelik doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 120 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı sınır istatistiklerine göre, şubat ayı ve ocak-şubat aylarında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı belli oldu. Buna göre, 2025 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2 milyon 171 bin 942 oldu. Türkiye'ye, 2025 Ocak-Şubat döneminde ise toplam 4 milyon 343 bin 60 yabancı ziyaretçi geldi.2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 arttı.2025'in ikinci ayında ve ilk iki ayında Türkiye'ye en fazla turistin İran'dan giriş yaptığı belirtildi.