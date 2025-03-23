Ekonomide 22 yıllık başarı: İleri teknoloji ürün ihracatında 10 kat artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 10 yeni projesi için düzenlenen açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Tarımdan, kültür turizme, el sanatlarından su sporlarına, deniz taşımacılığından apiterapik ürünlere geniş yelpazede 10 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİM ÜSSÜYÜZ'

Bakan Kacır, "Ülkemiz son 22 yılın güçlü zemininin üzerinde, 'Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle adım attı. Planlı ve sağlam temelli politikalarla, uzun vadeli vizyon hedeflerle, istikrarlı projelerle hayalleri gerçek, imkansızı mümkün kıldık. Milli gelirimizi son 22 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara çıkardık. Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. Planlı sanayi alanları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü lojistik bağlantılarıyla ülkemizi küresel üretim üssü konumuna taşıdık. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ve yenilik altyapımızla teknoloji geliştiren, ihraç eden ülke haline geldik. 2002 yılında yalnızca 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

'CAN SUYU OLUYORUZ'

Bakan Kacır, son 22 yılda Muğla'nın yatırımlarla buluşması adına düzenledikleri 1460 teşvik belgesi ile 221 milyar liralık sabit yatırımın ve 49 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını belirtip, "Muğla'da sanayinin çarklarının hızla dönmesini sağlamak adına Milas OSB'nin altyapı yatırımları için 178 milyon lira finansman sağladık. Muğla'nın ekonomisinin, kalkınmasının, taşıyıcı sütunlarından KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl öncesinde şehrimizde KOSGEB desteklerinden faydalanan KOBİ sayısı bir elin parmaklarını geçmezken; KOBİ'lerin hamisi kurumumuz bugüne kadar 16 binden fazla KOBİ'mize 2 milyar lira destek sağladı. Muğla'da üretim altyapısını inovasyonla güçlendirmek ve teknoloji girişimlerinin gelişimini destekleyecek bir zemin hazırlamak için şehrimize Teknopark ve Ar-Ge merkezi kazandırdık. TÜBİTAK destek programlarımızla son 22 yılda 328 bilimsel projeye ve 2 bin 087 bilim insanına 1 milyar lira destekte bulunduk" açıklamalarında bulundu.