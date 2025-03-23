Zirai don üzüm bağlarını etkiledi

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, üzüm bağlarının zirai dondan etkilendiğini belirterek, "Özellikle bölgemizde Manisa'da bağların etkilendiğini biliyoruz. Havanın birden eksi 3-4 derecelere düşmesi ile birlikte bağlar etkilendi" dedi. İklim değişikliğinin etkilerini yıllar içinde takip ettiklerini ifade eden Çakıcı, tarımın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektör olduğunu vurguladı.

'TARIMSAL SİGORTA ŞART'

Don olayında bölgesel farklılıklar görülebileceğine dikkat çeken Çakıcı, "Bazı üreticiler sisleme yaparak donun etkisi azaltılmaya çalıştı. Zararın miktarını bundan sonra takip ederek hesaplayacağız" diye konuştu. Çakıcı, "Üreticilerimizi don olayına karşı meteorolojinin hatırlatmalarından sonra uyarmıştık. Sulama, yağmurlama, sisleme gibi tedbirler alınması söz konusu. Bunun dışında tarım sigortasının yaygınlaşmasını öneriyoruz. Devletin de bunu desteklemesi lazım. Çiftçinin kendi ekonomik durumunu koruması için tarımsal sigortaların yapılması şart" dedi.