Çine Devlet Hastanesi açılışına gün sayılıyor

AYDIN İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, inşaatı tamamlanan, taşınma süreci devam eden ve modern sağlık hizmetleri sunacak olan Çine Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti. Hastaneye taşınma süreci ve teknik altyapı çalışmalarındaki süreç hakkında Başhekim ve Hastane yönetiminden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, son durum ve planlamalar hakkında yerinde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Toplam 20 bin metrekare kapalı alana sahip, 75 yatak kapasiteli, 33 poliklinik, 11 Palyatif Bakım, 8'i yetişkin yoğun bakım, 4'ü yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 12 yataklı yoğun bakım ünitesi ile Çine Devlet Hastanesinin açılışına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde takip ettik" dedi.