Altın fiyatları 26 Mart Çarşamba! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Gelecek hafta ABD'nin tarifeler konusunda alacağı kararlar ve diğer ekonomilerden gelecek karşılıklar başlıca soru işaretleri arasında bulunurken, ABD yönetiminin son dönemde konuya ilişkin ılımlı yönde gelişen tavrı dünya genelinde konuya ilişkin iyimserlikleri besliyor.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması konusunda tarafların müzakere masasına oturmayı kabul etmesi de bir süredir yüksek seyreden tansiyonun yatışmasına katkı sağlayan bir diğer önemli gelişme olarak öne çıkıyor.



Trump, Rusya ve Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de ateşkes konusunda bir araya gelecek. Bu, aslında mutabık oldukları bir konuydu, sonra bozuldu. Ancak bunu çözeceğiz. Ateşkesin izlenmesi için diğer ülkeler de sürece dahil olacak." değerlendirmesini yaptı.



