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Haberler Ekonomi Bakan Tekin'den D&R'a anlamlı ziyaret

Bakan Tekin'den D&R'a anlamlı ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Partili milletvekilleriyle birlikte D&R mağazasını ziyaret etti. Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaları "boykot" çağrısına tepki gösterek, "Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir." dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bakan Tekin’den D&R’a anlamlı ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Saraçhane'de yerli ve milli markaları boykot çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Bakan Tekin’den D&R’a anlamlı ziyaret

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.

Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir."

Bakan Tekin’den D&R’a anlamlı ziyaret

D&R'A ANLAMLI ZİYARET

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi ile birlikte D&R mağazasını ziyaret etti.

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