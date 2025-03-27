Düzenleme yasalaştı! Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirildi.

Emekli bayram ikramiyesininse 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseltilmesi öngören kanun ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplamda 8 bin lira ikramiye verilecek.

BİN LİRALIK FARK NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada " Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.