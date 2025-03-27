Son dakika: Rekabet Kurumu duyurdu: APPLE, Destek Bilişim, Easycep Bilişim, Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim'e soruşturma





Bu kapsamda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldı.



Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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