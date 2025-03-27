Termal tesislerde bayram bereketi

ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle oluşan 9 günlük tatil döneminde, Afyonkarahisar'daki termal tesislerde rezervasyonların yüzde 70-80'e ulaştığını söyledi. Gümüşhan, "Önümüz bayram, ara tatil var biliyorsunuz. 2 tatil bir arada olacak. Tatil denince ilk akla gelen destinasyon Afyonkarahisar oluyor. Hava güzel, çok soğuk değil. Ilıman bir hava var Afyonkarahisar'da. Otellerimizin şu anda doluluk oranı yüzde 70-80'e geldi" dedi.